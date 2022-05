Milano, power bank esplode nello zaino di uno studente a scuola: 7 studenti e un insegnante feriti. Ragazza in ospedale

Spread the love

Sembrava un malore a scuola ma quando stamani i medici del 118 sono arrivati sul posto, un istituto di Milano, hanno scoperto che a causare la crisi d’ansia a una 17enne è stata l’esplosione di un power bank, una batteria di emergenza per telefonini, che si trovava in uno zaino. Altri due ragazzi, un maschio e una femmina, di 15 anni, sono stai portati al pronto soccorso in codice verde per aver respirato un pò di fumo e le loro condizioni non destano preoccupazione. È accaduto alle 8.50 all’istituto Amerigo Vespucci, un Ipsar che si trova in via Valvassori Peroni, dove sono arrivate due ambulanze e la Polizia di Stato.