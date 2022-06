Salvataggio di un vitello caduto in un pozzo

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Crotone sono intervenute in zona impervia tra i comuni di Casabona e Belvedere Spinello per salvataggio animale.

Il malcapitato un vitello che da giorni non si trovava. Lo stesso era caduto all’interno di un pozzo profondo circa 5 metri.

Intervento dei vigili del fuoco con unità Speleo Alpino Fluviale è valso a raggiungere il povero animale all’interno del pozzo. Lo stesso veniva immobilizzato con imbracature in dotazione e con supporto di autoscala si provvedeva al recupero in zona sicura.

L’animale, non avendo subito danni, veniva affidato al legittimo proprietario presente sul posto durante le fasi del soccorso.