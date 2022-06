A fuoco discariche e cassonetti di rifiuti allo Zen 2, di mira le solite zone

Spread the love

Notte di fuoco nel quartiere dello Zen 2 di Palermo dove ancora una volta sono stati presi di mira cassonetti e discariche di spazzatura ammassata ai bordi delle strade. Per i vigili del fuoco ancora una notte difficile fatta di continui interventi e di massima celerità delle operazioni per evitare che i fumi maleodoranti e nocivi potessero espandersi pericolosamente tra le zone abitate.

In particolare i pompieri hanno risposte all’sos che è stato lanciato nelle vie Coppi e Girardengo. In entrambi i casi si è vista la solita scena di spazzatura e vari altri scarti abbandonati per strada dati alle fiamme. L’idea, nella mente dei piromani, è quella di disfarsi in questo modo dell’immondizia ma commette l’errore di creare ancora più danno. Infatti la combustione dei rifiuti, specie alcune tipologie, rischia di produrre dei fumi inquinanti e nocivi per la salute dell’uomo, altamente cancerogeni in alcuni casi.