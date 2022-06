Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del Fuoco della centrale di Bergamo e i volontari di Treviglio intervengono per un incidente stradale in via Crema a Cologno al Serio intorno alle 9:48. Un uomo ha perso il controllo della sua vettura e si ribaltato su di un fianco. I vvf lo hanno estratto dalla macchina e lo hanno affidato alle cure mediche. Sul posto anche i Carabinieri e il 118.