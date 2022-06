Il Faro in Rete – Premi internazionali a Maggio all’ing. poeta Francesco Terrone – Dai Tulipani di Seta Nera al Rocca d’Oro di Serrone

Spread the love

GIUSEPPE ROTUNDO

Il Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera è giunto alla XV edizione e dal 5 all’8 Maggio a Roma, si sono tenute Proiezioni e Premiazioni.Un importante Riconoscimento all’ing. Poeta Francesco Terrone con la toccante lettura di una sua bellissima poesia “Non toccate I bambini” da parte dell’attrice Paola Lavini, premiata a sua volta dal direttore artistico Paola Tassone e dal Presidente del Festival Diego Righini.Un discorso di ringraziamento da parte dell’ing. Terrone ha sottolineato l’importanza della cultura della Sicurezza del Lavoro che deve partire da un’educazione all’interno delle famiglie e diventare didattica nelle scuole.L’ing. poeta Francesco Terrore ha ricevuto anche un altro importante riconoscimento a Maggio. Si tratta del Premio Internazionale Rocca d’Oro a Serrone, istituito nel 1989 come omaggio ad eminenti personaggi del mondo della cultura, della politica, dell’arte, dello spettacolo, dello sport, che si sono particolarmente distinti per professionalità nei loro ambiti lavorativi in Italia e nel Mondo. www.ilfaroinrete.it