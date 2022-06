Neonata trovata morta dopo parto in casa, il terribile sospetto della morte per fame

Spread the love

I soccorritori non hanno potuto fare nulla. Era troppo tardi per salvare quel corpo così piccolo. Una neonata di appena cinque giorni è stata trovata morta in un appartamento a Burgos, piccolo centro della provincia di Sassari. L’ipotesi, terribile, è che sia morta di fame.

Secondo una prima ricostruzione la piccola sarebbe stata partorita in casa. La mamma ha appena 18 anni. Sono stati i genitori della ragazza, nonni della neonata, a chiamare i soccorsi ma era ormai troppo tardi. La neonata, una volta venuta al mondo, non avrebbe avuto cure e assistenza adeguate. Si ipotizza che sia morta di fame. Sul caso indagano i carabinieri. E’ stata disposta l’autopsia. Si dovrà accertare innanzitutto quando è morta la bimba. Il decesso potrebbe essere avvenuto ben prima che i soccorritori venissero chiamati.

Il sostituto procuratore ha iscritto nel registro degli indagati la madre della piccola e i suoi familiari, i genitori e la sorella. L’ipotesi di reato al momento è abbandono di incapace. Tutti gli indagati saranno convocati formalmente dal pm nei prossimi giorni. Lunedì invece la Procura conferirà l’incarico al medico legale di Cagliari Alberto Chighine per l’autopsia. Da capire anche se qualcuno abbia assistito la giovane durante e dopo il parto.