Il tetto dell’asilo va a fuoco, evacuati 150 bambini sotto shock

https://www.fanpage.it/ – i è incendiato questa mattina (mercoledì 23 novembre) il tetto dell’asilo a Vidigulfo, in provincia di Pavia. Per precauzione, i 150 bambini della scuola di infanzia sono stati evacuati mentre i vigili del fuoco erano in azione per spegnere le fiamme. Portati in palestra, hanno atteso che i familiari andassero a prenderli. Alcuni di loro erano sotto shock.

Si indaga ancora sull’origine del rogo. I primi elementi fanno pensare a un guasto o un cortocircuito della centralina elettrica dell’impianto fotovoltaico. Sul caso stanno comunque indagando i carabinieri, anche se sembra già accantonata l’ipotesi di un’origine dolosa. Non è stato segnalato alcun ferito.

