Armi a Kiev, trovato l’accordo dopo l’intervento di Draghi: via alla risoluzione di maggioranza con 219 sì e 20 no

REPUBBLICA.IT – https://www.repubblica.it/politica/2022/06/21/news/vertice_maggioranza_armi_ucraina_senato_risoluzione-354837000/

Alla fine l’intesa è stata raggiunta. In extremis, dopo l’intervento di Mario Draghi, ma il risultato consente di presentare un atto parlamentare unitario della maggioranza che è stata votata al Senato con 219 sì e 20 no. Si risolve così uno snodo complesso, che ha richiesto ore di mediazioni e che, a pochi minuti dalle comunicazioni del premier a Palazzo Madama, era ancora in alto mare.