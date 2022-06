Lotteria degli scontrini, cambia tutto: estrazione istantanea, come funzionerà

Spread the love

leggioggi.it –

In arrivo importanti novità per quanto riguarda la Lotteria degli scontrini: un emendamento al Decreto PNRR 2 approvato dalle commissioni Affari costituzionali e Istruzione del Senato cambia radicalmente il funzionamento della misura, trasformandola in un gioco a premi istantaneo il cui risultato si conoscerà già al momento del pagamento cashless.

La Lotteria degli scontrini era stata introdotta come misura per incentivare i pagamenti elettronici: solo gli acquisti fatti con pagamenti cashless sono infatti validi per generare biglietti validi per partecipare alle estrazioni.

Con le modifiche in arrivo si vuole intervenire su quelli che erano i punti deboli della misura, l’eccessiva macchinosità del sistema che non rappresentava un incentivo per gli esercenti ad aderire, mentre dopo un leggero entusiasmo iniziale anche l’adesione dei cittadini è calata già nei primi mesi del 2021.