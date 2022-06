Vigili del Fuoco ancora impegnati sull’incendio tra via Nuova Lucello e Via Matteo Rico

Spread the love

COMANDO VIGILI EL FUOCO DI CATANIA

28 giugno 2022 Un vasto incendio di sterpaglie, vegetazione e rifiuti si è sviluppato oggi pomeriggio tra via Nuovalucello e via Matteo Ricci, in zona Canalicchio. Le fiamme hanno lambito alcune abitazioni ma non è stato necessario sgomberarle.

Impegnate nelle azioni di spegnimento due squadre di Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, due autobotti di rincalzo e volontari AIB di Protezione Civile.

L’intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco ha evitato che anche la Centrale ENEL presente nella zona, venisse coinvolta dalle fiamme. Al momento la situazione è sotto controllo e si sta provvedendo al raffreddamento e al minuto spegnimento degli ultimi focolai.

Sul posto anche militari dell’Arma dei Carabinieri e Polizia Locale per la gestione della viabilità che, anche a causa dell’intenso fumo prodotto dall’incendio, era diventata a tratti critica.