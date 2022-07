Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

#Napoli, dopo oltre 12 ore di lavoro sono in atto le lunghe operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area: da ieri sera 4 squadre di Vigili del Fuoco impegnate a Nola per l’#incendio di un deposito di 5000 mq. Struttura collassata, nessuna persona coinvolta [#9luglio 8:50]