Il benessere è  nel verde e con l’acqua Kangen all’Orto Botanico

GIUSEPPE ROTUNDO – Pubblicato sul n, 119 del FARO

Presso l’Orto Botanico, nel momento delle fioriture dei ciliegi e delle “rinascite”, ha avuto luogo, nel mese di Marzo, un Convegno su progetti verdi innovativi sul territorio del Municipio IX anche promossi dall’Associazione Armonia Decoro Parco Sofia. Sono intervenuti, infatti, il suo Presidente Francesco Colangelo e rappresentanti istituzionali come Massimo Gazzè, Presidente della Consulta Cultura.

Bellezza e Benessere anche con la referente dell’Acqua Kangen, Luciana Portento. E’ importante cambiare l’acqua per cambiare la propria vita”! L’occasione è il “bonus fiscale acqua potabile 2021” per l’acquisto dei depuratori d’acqua domestica sia per soggetti privati che per le aziende. Giuseppe Rotundo