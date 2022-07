Spread the love

laleggepertutti.it – https://www.laleggepertutti.it/387806_omissione-di-soccorso-ultime-sentenze

Non costituiscono esimenti per il reato di omissione di soccorso le giustificazioni addotte dal prevenuto che abbia riferito di non aver visto alcun soggetto per strada dopo aver impattato con la propria autovettura ad un’impalcatura, di non voler ostruire il traffico, dal momento che tali circostanze non legittimano il soggetto agente a non procedere ad una verifica dello stato dei luoghi e dei possibili danni occorsi a cose e/o persone a causa del sinistro.

Tribunale Bari sez. I, 26/01/2022, n.303