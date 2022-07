Siracusa, siglato l’accordo per la consegna del nuovo distaccamento di Augusta

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

È stato siglato il 12 luglio scorso, presso il comune di Augusta, l’accordo relativo al comodato d’uso gratuito per 50 anni della nuova sede del distaccamento dei Vigili del fuoco di Augusta Terra ubicato sulla S.P. 1 Augusta – Brucoli contrada Balate.

Il procedimento di realizzazione della nuova sede del distaccamento era iniziato intorno al 2001, nell’ambito delle opere finanziate con la legge 31/12/1991 n. 433 (ricostruzione post sisma della Sicilia orientale del 1990), con progettazione affidata a tecnici esterni. L’avvio dei lavori per la realizzazione dell’opera, pertanto, è avvenuto nel 2017 e si è concluso pochi giorni fa con il collaudo tecnico-amministrativo da parte dei funzionari e tecnici incaricati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile.

L’immobile presenta oggi tutti i requisiti necessari per garantire la piena funzionalità quale sede di servizio operativa VF e si inquadra come struttura strategica ai sensi dell’NTC 2008/2018. Inoltre, data la disponibilità di spazi interni ed esterni, può ospitare ulteriori servizi di livello provinciale quali formazione, laboratori (NBCR, radio), archivio etc. Presenti all’incontro oltre al Comandante VVF di Siracusa Ing. Antonino Galfo e al sindaco di Augusta Dott. Giuseppe Di Mare che hanno siglato l’accordo anche il RUP, l’ing. Carmelo Bramato del comune di Augusta, l’arch. Biagio Bellassai del Dipartimento protezione civile Regione Sicilia, l’ing. Salvo Giuffrida, Direttore dei Lavori, dello stesso Dipartimento e il geometra Antonio Gallitto, responsabile delle sedi di servizio per i VVF di Siracusa. Il comandante Galfo ha tenuto a precisare che l’accordo di oggi è il frutto del lavoro di squadra di tante professionalità che, nel tempo, hanno reso possibile la realizzazione di questo importante risultato esprimendo il suo plauso anche nei confronti dei comandanti che lo hanno preceduto.

Anche il sindaco ha voluto manifestare la sua soddisfazione e il suo orgoglio nel poter consegnare ai vigili del fuoco, nel breve termine, una sede all’altezza del loro compito istituzionale a servizio della cittadinanza.