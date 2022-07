Video – Londra: incendio in un pub di Trafalgar Square, accorsi più di 100 pompieri

Spread the love

è scoppiato un brutto incendio nel pub The Admiralty in Trafalgar Square: per riuscire a domare le fiamme sono dovuti intervenire più di 100 vigili del fuoco e 30 autopompe.

Tutto è accaduto poco prima delle ore 17.50 di martedì: il pub è andato a fuoco e enormi pennacchi di fumo si levavano dall’edificio. Subito allertati, sul posto sono giunti 70 Vigili del Fuoco e 10 autopompe, ma le fiamme si sono rivelate difficili da domare. Per questo motivo sono arrivati altri 55 pompieri e dieci camionette aggiuntive.

Infatti circa 3 ore dopo l’arrivo dei primi pompieri, un portavoce aveva fornito un aggiornamento su Twitter dichiarando che stavano facendo progressi costanti per quanto riguardava l’incendio del pub di Trafalgar Square. Tuttavia avvisava che i pompieri avrebbero dovuto lavorare ancora per ore.

