Roma, falegnameria in fiamme minaccia le abitazioni vicine: Vigili del fuoco a lavoro

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Alle 2.20 di questa notte, due squadre dei Vigili del Fuoco di Roma con il supporto di un’autoscala e un’autobotte, sono intervenute in Via Bedollo, incrocio con Viale di Castel Porziano, per l’incendio di un’attività commerciale. Le fiamme si sono sviluppate all’esterno di una falegnameria a ridosso di alcune abitazioni. A bruciare materiale legnoso accatastato e un furgone. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto anche i carabinieri, 118 e polizia di Roma Capitale.