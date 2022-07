Fuochi d’artificio fuori controllo durante festa, colpiti e uccisi bimbo di 7 anni e la sorella

Spread the love

https://www.fanpage.it/esteri/fuochi-dartificio-fuori-controllo-durante-festa-colpiti-e-uccisi-bimbo-di-7-anni-e-la-sorella/



Doveva essere un momento di allegria, si erano radunati in strada tutti insieme per assistere ai tradizionali fuochi d’artificio per la festa nazionale francese, ma in pochi attimi si l’allegria si è trasformata in tragedia.

All’improvviso qualcosa è andato storto, alcuni razzi hanno puntato verso la folla in attesa colpendo i presenti e uccidendo un bimbo di 7 anni e mezzo e la sorella di 24 anni oltre a ferire diverse persone.

La tragedia si è consumata giovedì sera a Cholet, nella regione della Loira, nella Francia occidentale, dove i cittadini si erano radunati su un campo vicino allo stadio locale per assistere allo spettacolo pirotecnico nei cieli.