Variante Centaurus: confermati 290 casi nel mondo, isolata in 15 Paesi. Il Covid corre nel Regno Unito

ANSA.IT – I casi di sotto-variante BA.2.75 (la cosiddetta Centaurus) isolati fino a ieri nel mondo ammontano a 290.

Oltre l’82% delle sequenze depositate nel database GISAID provengono dall‘India, nella quale, a partire da inizio giugno, sono state depositate 239 sequenze del virus, pari a quasi il 4% dei virus isolati nel Paese tra il 14 giugno e il 5 luglio.

I casi rimanenti sono stati rilevati in altri 14 Paesi: 14 nel Regno Unito, 9 in Usa, 6 in Nuova Zelanda, 4 in Canada, 4 in Indonesia, 3 in Giappone, 2 in Australia, Germania e Nepal, 1 in Danimarca, Lussemburgo, Martinica, Olanda e Turchia. I dati, estratti dalla database GISAID, sono stati diffusi su Twitter da Raj Rajnarayanan professore alla Arkansas State University.

RIMBALZO DI CONTAGI NEL REGNO UNITO, FINO A 3,5 MILIONI DI PAZIENTI INFETTATI

Prosegue anche nel Regno Unito il rimbalzo dei contagi da Covid-19, fino a una stima da 2,7 a 3,5 milioni di pazienti infettati, stando ai modelli aggiornati ogni sette giorni dall’Office for National Statistics (Ons). La tendenza, in atto di nuovo da oltre un mese, viene messa in relazione dagli esperti ancora con le sotto-varianti del ceppo Omicron, BA.4 e BA.5.