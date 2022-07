Gatto incastrato tra un box e un muro di cinta, lo salvano i Vigili del Fuoco

Spread the love

Disavventura a lieto fine per un gatto che nella mattinata di ieri, domenica 17 luglio, è caduto da un’altezza di circa tre metri tra un box e una recinzione in cemento armato in piazza della Vittoria a Cuggiono, rimanendo incastrato sul fondo dello spazio tra i due muri.

Allarmati dal pianto del micio, i proprietari hanno allertato i soccorsi e a salvare l’amico a quattro zampe hanno pensato i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno, che grazie alla termocamera hanno localizzato il gatto e utilizzando un martello a batteria hanno forato il muro in misura sufficiente a permettere lo svolgimento delle operazioni di recupero senza ferire il micio, liberato dopo circa un’ora di lavoro e riconsegnato sano e salvo ai suoi proprietari.