Videoe – Francia, Gironda: i Vigili del fuoco ricorrono alla combustione controllata

La Francia continua a fare i conti con la grave situazione provocata dagli incendi, in particolare nella regione sud-occidentale della Gironda, dove le fiamme da martedi’ scorso hanno distrutto quasi 11mila ettari di vegetazione. I vigili del fuoco tentano di contenere la diffusione dei roghi con diverse tecniche, tra cui anche quella della “combustione controllata”, consistente nel dare fuoco alla vegetazione in condizioni di controllo e sicurezza per eliminare l’accumulo di materiali infiammabili

