Perugia, auto si scontra con un TIR sulla SS318

CORPO NAZIONALEE VIGILI DEL FUOCO

La squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Gaifana è intervenuta oggi nei pressi dell’immissione della strada statale 318 in direzione Gualdo Tadino, dove un’utilitaria si è scontrata con un grosso TIR. La donna alla guida è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco e poi. Ancora in evidente stato di shock per l’incidente subìto, è stata condotta dal personale del 118 all’ospedale comprensoriale di Branca per accertamenti.