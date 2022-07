Due incidenti stradali sul territorio bergamasco

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine intervengono per un incendio camion a Seriate in via Brusaporto intorno alle 14:00. I vvf spente le fiamme hanno messo in sicurezza il mezzo e stanno bonificando l’area coinvolta.

I Vigili del fuoco volontari di Treviglio intervengono per un incidente stradale a Treviglio in via Brignano intorno alle 13:30. Un’auto dopo aver colpito il Guard rail si è ribaltata sulla pista ciclabile. All’interno dell’autovettura una ragazza che è riuscita ad uscire dall’autovettura da sola. I vvf hanno messo in sicurezza il mezzo e hanno bonificato l’area compromessa.