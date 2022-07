Antonio Musico ritrovato da Bowi, unità cinofila dei Vigili del Fuoco di Savona

Spread the love

teleradiopace.tv – urly.it/3pjf0

LAVAGNA – Era caduto in una scarpata, in mezzo a rovi sul sentiero che da Lavagna porta alla Chiesa di Santa Giulia, nella zona del ristorante Il Gabbiano. Qui lo ha trovato vivo questa mattina intorno alle 10 Bowi il cane di razza Malinois in forze al nucleo cinofilo dei Vigili del Fuoco di Savona che da tre giorni, insieme a tutta la macchina dei soccorsi subito messasi in moto, lo stava cercando proprio in quella zona.

Solo qualche abrasione e ferita e una sospetta frattura ad un braccio per Antonio Musico, l’uomo di 91 anni di Lavagna che da mercoledì sera era dato per disperso. Neanche i droni erano riusciti ad individuarlo perchè nascosto dalla vegetazione. Una volta raggiunto e stabilizzato,

Musico è stato verricellato a bordo dell’elisoccorso Drago e trasferito alla piazzola di atterraggio di Cogorno; da qui a bordo di un ambulanza ha raggiunto il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Lavagna dove è stato affidato alle cure dei sanitari. Il quadro sanitario sarà definito nelle prossime ore. Comunque un sospiro di sollievo per la famiglia e per tutti coloro che in questi giorni si sono spesi per portare avanti le sue ricerche.