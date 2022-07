Video – Alberto, sempre in prima linea per aiutare gli altri. L’addio commosso dei suoi vigili del fuoco

Spread the love

Alberto Graziani c’è sempre stato per aiutare tutti, in ogni emergenza a partire dai luoghi colpiti dal terremoto. E i suoi colleghi vigili del fuoco oggi ci sono stati per lui, anche nell’ultimo saluto.

Sono accorsi da lui per dirgli addio e assicurargli che non lo dimenticheranno mai, con la sua generosità e il suo impegno appassionato.

Busto Arsizio nella chiesa del Redentore l’addio al vigile del fuoco, scomparso a 62 anni a Trento. Lascia la moglie e il figlio.

Entrato nei Corpo nell’82 dopo aver fatto il militare e aver prestato servizio in modo all’inizio discontinuo per i vigili del fuoco, era una figura importante nel distaccamento di Busto: «Una persona di cuore, poi è stato trasferito a Malpensa dove ha lavorato negli ultimi anni». Dopo la malattia, era stato messo a riposo e ora era in pensione. Commossi i suoi colleghi, che lo ricordano con un vigile del fuoco sempre in prima linea per le emergenze. Era stato anche nei luoghi colpiti dal terremoto a prestare soccorso.

Lascia un ottimo ricordo tra gli ex colleghi: «Il suo soprannome in caserma era Cicciobello perché era bello», dicono.

Sul feretro di Alberto, l’elmetto dei vigili del fuoco.

