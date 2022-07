Grande lavoro per i Vigili del Fuoco di Como tra incidenti e incendi

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Intervento di soccorso alle ore 03.00 circa per una gru da cantiere caduta nel comune di Gravedona ed Uniti in via Gallio. Non si segnalano feriti. In posto squadra VVF di Dongo con Carabinieri e tecnici comunali

Alle 6.30 circa i vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio sono intervenuti in Como via Bellinzona per una vettura fuori controllo che attendibilmente per malore della conducente finiva la corsa impattando contro un fabbricato. La donna ed i due figli minori a bordo venivano assistiti dai sanitari del 118 e portati all’ospedale Sant’Anna

Intervento in comune di Alta Valle Intelvi loc. Lanzo per incidente stradale, autovettura che ha impattato contro un palo della luce. Ferite tre persone che erano a bordo

Intervento di soccorso tecnico urgente alle 13.30 in Veniano via Croce per incendio capanno in terreno privato. Sono intervenute due squadre VVF da Appiano Gentile e Como con autobotte per lo spegnimento e messa in sicurezza. Non ci sono state conseguenze per persone