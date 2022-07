Incidente stradale tra una Ford Fusion ed una moto – un decesso

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina è intervenuta alle ore 12.30 circa in via Frischia nel comune di Sellia Marina per incidente stradale. Due i mezzi coinvolti una Ford Fusion ed una moto.

Deceduto il conducente della moto. Illeso il conducente della vettura. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e dei veicoli.

Sul posto personale sanitario del Suem118 ed elisoccorso.

Carabinieri per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro.