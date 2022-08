Gorgonzola, rogo in un appartamento: anziano muore intossicato

Spread the love

Un uomo di 88 anni è morto, nella tarda serata di ieri, lunedì 1 agosto, nell’incendio che è scoppiato all’interno del suo appartamento di via Puccini a Gorgonzola, in provincia di Milano. Il rogo è divampato verso le 23. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco che hanno trovato l’anziano già deceduto, probabilmente per intossicazione da fumo. Le dinamiche dell’incendio sono ancora da chiarire, l’88enne era da solo in casa. Sul caso stanno ora indagando le forze dell’ordine. Grande è stata la paura in tutto il vicinato. (ILGIORNO.IT)