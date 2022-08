Piacenza, autocisterna prende fuoco dopo lo scontro sulla A 21 – Due vittime

Spread the love

Sono due i morti nell’incidente stradale sull’A21, Piacenza-Brescia vicino al comune di Caorso, in provincia di Piacenza. Al chilometro 179 nord a causa dello scontro tra due mezzi pesanti, uno di questi, una cisterna carica di bitume infiammabile, si è incendiata. Sul posto sono intervenuti le squadre dei vigili del fuoco di Piacenza e Fiorenzuola insieme ai mezzi del 118 e all’eliambulanza. L’autostrada è stata chiusa dalla polizia stradale di Cremona in entrambe le direzioni.

La prima vittima estratta è il conducente dell’autocisterna e poi il conducente del furgone coinvolto nello scontro. Entrambe le vittime non sono ancora state identificate.

Un’altra persona, alla guida del camion tamponato a propria volta dal furgone, dopo l’impatto con l’autocisterna, è rimasta ferita e trasportata in ospedale per le cure del caso. Le operazioni di ripristino e messa in sicurezza della carreggiata sono ancora in corso. Sul posto anche gli operatori della Croce Rossa in sostegno ai tanti automobilisti rimasti bloccati. – (rainews.it)