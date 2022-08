Montefalcone Appennino, trattore si ribalta in un terreno: ex vigile del fuoco trovato morto

Spread the love

Un ex vigile del fuoco di 72 anni è stato trovato morto in un suo terreno di Montefalcone Appennino, in provincia di Fermo: l’uomo è rimasto vittima di un incidente con il trattore.

I suoi familiari non lo hanno visto rientrare a casa ed hanno deciso di lanciare l’allarme, poi il tragico ritrovamento. Ieri sera un 72enne, ex vigile del fuoco in pensione, è stato trovato morto in un terreno a Montefalcone Appennino, in provincia di Fermo.

La chiamata ai soccorsi, secondo quanto appreso dai colleghi de Il Corriere Adriatico, è arrivata in serata da parte dei familiari dell’uomo preoccupati per il suo mancato rientro a casa. Mercuri era uscito al mattino per recarsi in un terreno di sua proprietà, sito in contrada Faveto, dove avrebbe dovuto svolgere dei piccoli lavoretti. (attualita.tuttigratis.it)