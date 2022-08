Violento scontro frontale tra due auto nel Salernitano: ferite 5 persone

Spread the love

Violento incidente stradale quello che si è verificato questa notte ad Angri, nella provincia di Salerno: intorno alle 3, in via Nazionale, due automobili si sono scontrate frontalmente. Ancora poco chiara la dinamica dell’incidente stradale: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Nocera, che si sono adoperati per estrarre i feriti dagli abitacoli, fortemente danneggiati dal violento impatto frontale. Sono cinque, in totale, le persone che sono rimaste ferite nell’incidente: soccorsi dai sanitari del 118, i feriti sono stati trasportati all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore; non si conoscono le loro condizioni di salute. (fanpage.it)