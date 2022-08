Figino Serenza, con l’auto contro il muro di una casa, morto 74enne

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente alle 15.35 circa in Figino Serenza via Don Luigi Meroni per incidente stradale. I vigili del fuoco intervenuti in posto hanno messo in sicurezza una vettura che ha impattato contro un fabbricato mentre in contemporanea i sanitari del 118 gia’ in posto si adoperavano nelle cure di un uomo di anni 74, purtroppo deceduto.

Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente