Ha una crisi epilettica e cade in bici nel fossato: 31enne muore in pochi centimetri d’acqua

Un malore in sella alla bici, un trentunenne cade dentro il fossato che costeggia la strada dove c’erano circa trenta centimetri d’acqua, affoga e perde la vita. È una tragedia assurda quella che accaduta a Paolo Andreetto, il giovane residente Pressana, morto ieri pomeriggio lungo via San Sebastiano, a poche centinaia di metri da casa sua.

Sul posto oltre all’ambulanza anche l’elisoccorso di Verona Emergenza e i vigili del fuoco. I soccorritori però non hanno potuto far altro che constatare il decesso, mentre i carabinieri, intervenuti con una pattuglia della stazione di Oppeano hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. (larena.it)