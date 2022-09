Benzina e diesel, prorogato lo sconto, ma i prezzi salgono ancora: «Serve un intervento più forte»

Spread the love

Il governo Draghi ha confermato gli sconti sul prezzo dei carburanti anche oltre le elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Il ministro dell’Economia, Daniele Franco, e il collega alla Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato il decreto interministeriale che proroga fino al 5 ottobre le misure attualmente in vigore.

In questo modo viene esteso il taglio di 30 centesimi al litro, tra riduzione delle accise e taglio dell’Iva, per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione. Ad annunciarlo è lo stesso Mite, dopo che la decisione è stata condivisa anche con il presidente del Consiglio. (money.it)