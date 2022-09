Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Intervento di soccorso tecnico urgente oggi alle 17 circa in via Ettore Brambilla Cantù per incidente stradale, tamponamento 2 auto, 1 furgone e 1 moto. Si segnala il ferimento del centauro. In posto due squadre VVF di Como e Cantù congiuntamente ai sanitari del 118 e alla Polizia locale