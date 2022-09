Video – Johannesburg, il rogo raggiunge l’aeroporto: due aerei in fiamme

Spread the love

Due jet appartenenti alle rispettive flotte di SA Express ed EC Air , sono stati gravemente danneggiati dalle fiamme in rapido movimento. Gli aerei sono stati filmati ieri e il danno sembrava essere ingente.

L’incendio ha raggiunto il perimetro dell’aeroporto e l’allarme è scattato quasi istantaneamente. I due aerei coinvolti in questo incidente non erano in funzione e d è stato confermato che non ci sono vittime o decessi da segnalare. (thesouthafrican.com/)

