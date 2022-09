Spread the love

Una voragine si è aperta nella notte in una via centrale di Fano. Tre abitazioni sono state dichiarate inagibili. Solo una di queste era abitata da una famiglia che da stanotte dovrà dormire altrove. Sono in corso i rilievi da parte dei tecnici comunali e dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area ed evitare eventuali cedimenti della struttura. Non sono ancora chiare le cause dello smottamento. (rainews.it)