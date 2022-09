Udine, intervento a 2000 metri di quota per salvare una mucca

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Intervento a 2000 metri di quota per i Vigili del Fuoco di Tolmezzo che sono intervenuti alle 13.30 del 15 settembre a Forcella Chiansaveit – Sauris di Sopra, per il salvataggio di una mucca dispersa da giorni. L’animale era scivolato per circa cento metri sui ripidi pendii erbosi del versante meridionale ed era stato ritrovato dai proprietari dopo lunghe ricerche. I Vigili del fuoco, intervenuti con la squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale), sono stati trasportati in quota dall’elicottero della Protezione Civile decollato da Tolmezzo. Giunti sul posto i soccorritori hanno imbragato il bovino e successivamente lo hanno trasportato con il gancio baricentrico, in buona salute, alla malga sottostante. Anche i malgari e il loro cane pastore sono stati elistrasportati successivamente. L’intervento si è concluso verso alle 18.