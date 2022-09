Incendio a Lanuvio: in fiamme la centrale Telecom in via Laviniense. Sul posto Carabinieri e Vigili del Fuoco

Spread the love

Serata impegnativa, quella di ieri, per i Carabinieri della Stazione di Lanuvio, chiamati ad intervenire nelle campagne lanuvine per un incendio divampato all’interno di un edificio adibito a centrale della Telecom. Il rogo si è sprigionato poco dopo le 22.15, costringendo ad attivare le procedure che in breve hanno portato i Vigili del Fuoco ad intervenire per le operazioni di spegnimento e bonifica (castellinotizie.it)