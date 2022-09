Muore a 18 anni nello stage in ditta

Spread the love

Ancora una vittima del Pcto, i Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento che hanno sostituito l’alternanza scuola-lavoro. Un giovane di 18 anni è morto in un’azienda che produce stampi per materie plastiche a Noventa di Piave, in provincia di Venezia, la BC Service, schiacciato da una lastra di metallo che gli ha colpito le gambe. Immediatamente soccorso, il giovane è però morto poco dopo. Qualche ora dopo si è saputo che il giovane, residente a Ceggia (Venezia), studente del quinto anno di un istituto scolastico di Portogruaro, era in azienda per uno stage scolastico per acquistare i crediti con l’esperienza sul lavoro e raccogliere dati per la tesi di diploma. Il ragazzo era alle prese con un macchinario con cui probabilmente aveva poca dimestichezza quando una barra metallica si è staccata, colpendolo violentemente. I Carabinieri di San Donà di Piave stanno conducendo le indagini in collaborazione con lo Spisal, il Servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro dell’Azienda sanitaria locale. (ilgiornale,it)