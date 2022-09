Diverse rotoballe di fieno (circa un centinaio) In fiamme in un campo.

Spread the love

VIGILI DELE FUOCO DI VARESE

26/09/22 ore 21:30 Caronno Pertusella (Va), via Alessandro Manzoni. Per cause da accertarsi, diverse rotoballe di fieno (circa un centinaio) sono in fiamme in un campo. Sul posto stanno intervenendo due autopompe dai distaccamenti di Tradate e Saronno, in supporto anche un autobotte dalla sede di Busto/Gallarate. Gli operatori stanno spegnendo l’incendio. I vigili del fuoco sono disposti a protezione di alcune abitazioni e di una linea ferroviaria nelle vicinanze. Sul posto stanno intervenendo anche gli specialisti del nucleo S.A.P.R. (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) dotati di droni, al fine di monitorare il rogo dall’alto.