Un carissimo collega e amico ci ha lasciato De Jacobis Luigi.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO – DIPARTIMENTO

Se ne va un Personaggio carismatico del Corpo VF, in particolare del Comando di Roma e dell’epoca “ruggente” della organizzazione pompieristica del Comandante Pastorelli. Preciso, appassionato del suo lavoro, competente ed affidabile nel servizio e nel ruolo ricoperto per anni, oltre che Amico con il quale ho avuto modo di operare per vari anni. Sincere condoglianze alla famiglia. R. I. P