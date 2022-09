Verona: scontro tra autovettura e mezzo pesante.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Alle ore 12.15 di oggi, 28 Settembre, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale sulla statale 11, via Bresciana, nel comune di Verona. L’incidente ha visto coinvolti un autovettura che, dopo aver perso il controllo ha invaso la corsia opposta e si è scontrata con un mezzo pesante, illesi i due conducenti.

I vigili del fuoco, giunti da Verona con 1 mezzo e 5 uomini, hanno operato per mettere in sicurezza i due mezzi e contenere lo sversamento di carburante che fuoriusciva dal serbatoio dell’autoarticolato rottosi a causa dello scontro. Per garantire la sicurezza dell’area, a causa del versamento di liquido infiammabile, si è reso necessario chiudere, su entrambi i sensi di marcia, la statale 11. La viabilità è stata ripristinata alle ore 15.10, sul posto anche polizia di stato per le indagini sulla dinamica. CSE David D’Aprile Co.Em. CDV – Comunicazione in Emergenza Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona