Video – Corso antincendio navale col simulatore

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nei giorni scorsi, presso il comando di La Spezia si è svolta la quarta edizione del corso antincendio navale per i Vigili del fuoco della regione Toscana. I 12 discenti provenienti da Firenze, Pistoia, Prato, Arezzo e Siena hanno partecipato al percorso formativo svolto presso il simulatore antincendio navale.

I corsisti hanno avuto modo di cimentarsi nella lotta agli incendi confinati con le ultime tecniche di spegnimento, sia in ambito navale, che in ambito civile. Grazie al simulatore, i discenti hanno messo in pratica le varie tecniche insegnate, sia per riconoscere i pericoli che un incendio può covare sia come affrontare al meglio gli interventi di tutti i giorni. Il corso ha dato modo,

inoltre, di conoscere da vicino le lance DMR, gli stendimenti di tubazione a Z, O e alla svizzera, l’orientamento nel fumo, la gestione dell’aria e molte nozioni per tutti gli interventi sulla nave in banchina o in mare.

VIDEO.