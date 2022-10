La Banda dei Vigili del Fuoco celebra San Francesco ad assisi

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

A 25 anni dal terremoto che causò il crollo di parte degli affreschi e delle volte della chiesa superiore della Basilica papale di Assisi, i vigili del fuoco tornano con la loro Banda musicale in uno scenario operativo che li vide protagonisti nella ricostruzione per celebrare San Francesco, patrono d’Italia.

Alla presenza dei vertici del Corpo, il capo Dipartimento dei vigili del fuoco Laura Lega e il capo del Corpo nazionale Guido Parisi, accompagnati dal direttore regionale dell’Umbria Francesco Notaro, si è esibita in concerto la banda, composta da quaranta elementi, diretta dal maestro Donato Di Martile e impreziosita dalla voce del tenore Francesco Grollo.