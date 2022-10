Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti ieri sera in centro città per un incendio che si è sviluppato in un’abitazione sita al nono piano di un edificio. Le due squadre intervenute, con l’ausilio dell’autoscala, hanno verificato che all’interno dei locali interessati dalle fiamme non vi fossero persone ed hanno spento l’incendio.

