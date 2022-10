Folgorato mentre lavora: grave un quarantenne, in codice rosso

Spread the love

Vicopisano (Pisa), 6 ottobre 2022- Grave incidente sul lavoro a San Giovanni alla Vena, frazione di Vicopisano, in una azienda. Un uomo di 41 anni è grave, in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa dopo essere rimasto folgorato durante alcune operazioni. Sono stati i colleghi di lavoro a dare l’allarme dopo la forte scarica elettrica.

A intervenire per il 118 è stata la Misericordia di Cascina. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Cascina, che hanno messo in sicurezza il luogo della folgorazione. L’uomo era al lavoro su un cestello quando c’è stata la scarica. Per consentire le operazioni di soccorso è stata necessaria la collaborazione del gestore dell’energia, che ha interrotto la linea elettrica da 15mila volt. L’uomo viene adesso curato all’ospedale di Pisa. La scossa gli ha provocato diversi traumi. – (lanazione.it)