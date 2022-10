Addestramento professionale per le 18 unità di personale S. A. F. dei Vigili del fuoco di Trapani.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI TRAPANI

Giornata molto intensa di addestramento professionale oggi per le 18 unità di personale S. A. F. dei Vigili del fuoco di Trapani.

Nel canyon naturale delle Terme Segestane di Calatafimi, sotto il coordinamento dell’istruttore Vincenzo Ligotti, sono stati simulati tre scenari incidentali, come da tabella allegata.

Ogni singola fase esercitativa prevedeva il raggiungimento del malcapitato con un sistema di corde adeguatamente costruito, la stabilizzazione sanitaria e solo dopo averlo immobilizzato mediante tecniche T. P. S. S. si procedeva al recupero del pericolante.

Pienamente soddisfatto il Comandante Michele Burgio, che unitamente ad un nutrito staff di funzionari tecnici, ha assistito alle manovre di soccorso messe in campo dai propri uomini, altamente specializzati in tecniche di soccorso speleo alpino fluviale.

Un ringraziamento alla C. R. I. di Alcamo per aver fornito per l’intera giornata collaborazione e assistenza con proprio personale e ambulanza.