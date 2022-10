Spray al peperoncino mentre giocano a tennis, 4 ragazzi incastrati dalle telecamere. Maxi intervento dei vigili del fuoco

Spread the love

MERANO. Spray al peperoncino, sarebbe questa la causa dell’allarme scattato mercoledì sera al centro tennis di Merano dove sono intervenuti un gran numero di vigili del fuoco e personale sanitario dopo il malessere avvertito da alcuni giocatori che erano presenti nella struttura. (Qui l’articolo)

Le riprese delle telecamere, infatti, hanno permesso di verificare che a causare l’allarme chimico siano statati quattro ragazzini che si trovavano ad occupare un campo da tennis. Ad un certo punto, sempre dalle immagini, si può vedere l’utilizzo di una bomboletta e poi la fuga immediata.

Per qualcuno una bravata se non fosse l’imponente macchina di soccorsi che è stata messa in moto e che ha visto l’impegno dei vigili del fuoco con i dispositivi di protezione, i soccorsi sanitari con diverse ambulanze e le forze dell’ordine. -(ildolomiti.it)