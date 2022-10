Migranti peggio degli schiavi: nel Mediterraneo è strage di donne

Spread the love

Prima dodici, poi il refresh delle agenzie dava tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette: tutte donne, tutte nere, tutte morte. Tutte affogate davanti a una costa europea, in un viaggio meno sorvegliato e sicuro rispetto a quello che un paio di secoli fa le avrebbe portate verso qualche piantagione schiavista. Non è sbagliato dire che questa gente nera vale anche meno di quella prescelta dal mercante che la destinava a un naviglio più affidabile, e quelli che vi morivano di stenti o di frusta pativano una sorte dopotutto più armonica in un mondo che non aveva sottoscritto nessuna dichiarazione dei diritti dell’uomo. – (ilriformista.it)