Mario Draghi: “Quando c’è un cambio di governo c’è curiosità ma non c’è preoccupazione nella Ue”

Spread the love

vviamente quando c’è un cambio di governo e di politica così importante c’è molta curiosità ma non c’è preoccupazione”. Lo ha affermato, nel corso di un punto stampa al termine del Vertice Ue informale di Praga, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, quando gli è stato chiesto se ha registrato preoccupazione tra i leader politici europei per il prossimo Esecutivo italiano. “C’è grande rispetto delle scelte degli italiani e interesse – ha spiegato – nel sapere come si evolverà la linea politica del nuovo Governo, cosa che uno ovviamente si trova in difficoltà a dire. Però se uno guarda alle decisioni prese in passato, la linea di politica estera dovrebbe essere invariata”, ha detto Draghi rispondendo a una domanda se dai partner europei siano state espresse riserve sul futuro governo.

Per quanto riguarda la crisi energetica: “Sull’energia le cose si stanno muovendo. La Commissione presenterà al Consiglio del 19 ottobre una proposta in cui i tre elementi – tentare di diminuire i prezzi, avere un elemento di solidarietà nel meccanismo e inizio della riforma del mercato dell’elettricità – ci saranno”. – (rainews.it)